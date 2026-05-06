大人顔負けの技術を持った少年少女を5日6日と紹介しています。6日はエレクトーンが得意な秋田市の中学3年生です。国内最大規模のコンテストで13人だけが進める決勝の舞台に、去年、県勢としては8年ぶりに立ちました。一人で何役もこなす、その技を取材しました。

秋田市中通にある楽器メーカー・ヤマハの音楽教室。



ここで8年間、エレクトーンを習っているのが、御所野学院中学校3年のリード ジョシュアさんです。





ヤマハが開発した電子オルガンのエレクトーン。音色を自由に変えられるのが特徴で、鍵盤の数は上の段と下の段で合わせて110。ピアノより★22も多いんです。さらに足元には複数のペダルも低いベース音を奏でるペダル鍵盤音量や音色、音の高さを細かく変えるペダルもあるため1人でオーケストラのような演奏をすることができます。幼い頃から、ヤマハの音楽教室に通っていたジョシュアさん。本格的にエレクトーンを習い始めたのは小学1年生の時です。ジョシュアさん「ヤマハのフロアコンサートがあって、それでかっこいいお兄さんがエレクトーン弾いてて始めたいなぁって思った。いろんな音使って見せ方とかもいろいろ格好よくてエレクトーンにしました。」国内で最大規模のコンテストがヤマハエレクトーンフェスティバルです。去年、中学生部門に出場したジョシュアさんは予選を勝ち上がり日本一を決める全国大会＝グランドファイナルに進出。進出できるのは13人だけで、県勢では8年ぶりのことでした。幼いころから指導してきた佐々木久美子さんはジョシュアさんについて練習の虫だと話します。講師・佐々木久美子さん「もうとにかく努力しますがんばります。もう出来るようになるまで時間をかけてものすごい時間をかけてやってると思います。」記者「じゃあそんなに最初からぽろぽろ弾けるわけではないんですか？」講師・佐々木久美子さん「うん… どちらかと言えばうん、もうほんと不器用ですし」記者「えーーー？それを努力でじゃあカバーしちゃってるってことですか？」講師・佐々木久美子さん「そうですね努力で頑張ってると思います。なんかどこかのタイミング、出来たねって そこまでは結構ね、こっちも我慢をしながら…」記者「ジョシュア君不器用なんですか」ジョシュアさん「うん不器用ですね ハッハハッハ」記者「あんなに速く弾けるのに。」大学で教鞭をとるイギリス出身の父と、埼玉出身の母との間に生まれ、秋田で育ったジョシュアさん。自宅では毎日2時間、エレクトーンと向き合っています。去年のコンテストでは本番に向けて1年間練習を重ね、ファイナリストとして全国の舞台に立ちました。努力とともに穏やかさの陰にある性格が影響して全国レベルの力を身に着けたと家族は感じています。母・平田友香さん「2年生か3年生かそれ位の時になんかで演奏して、泣いて（ステージから）降りて来て大泣きだったんですよ。負けず嫌いなんですよね。記者「ああそうなんですか？」母・平田友香さん「はい。だから自分にも出来ないと腹が立つみたいで、すごい迷惑ですお母さんとしては。」記者「なんで？」母・平田友香さん「機嫌悪い、機嫌悪いからもうすごい最近はあたるし、反抗はするし。」記者「中学3年生ですからね」母・平田友香さん「そうですねそうですね。まあでも、エレクトーンを通じて年頃の息子と話せる、共通の話題と言うか音楽の話ができるのはやらせててよかったなって思います。」去年のグランドファイナルでは納得の行く演奏ができず、表彰が受けられる3位に入ることはできませんでした。悔しさをバネに今年のコンテストに臨みます。ジョシュアさん「今度こそグランドファイナルで自分の納得いく演奏が出来ればいいと思ってます」記者「自分の納得いく演奏っていうの はどういうことですか？」ジョシュアさん「自分がみんなの前でステージの上に立って弾いて、『みんなを楽しませられたな』っ て思えたら納得できてます。」エレクトーンで多くの人を笑顔にしたい。将来の目標を聞きました。ジョシュアさん「音楽の道は厳しいので、まだちゃんとよくは具体的には決まってないんですけど何かしらの音楽関連の仕事に就いて音楽で人を楽しませたいって考えてます。」記者「エレクトーンの奏者とかそういうことですか？」ジョシュアさん「そうですねまあエレクトーンも 完全には切りたくないって言うか一応エレクトーンもやっていきたいですけど。」エレクトーンは「今一番熱い楽器」と話すジョシュアさん再び大舞台に立ち、日本一を目指します。