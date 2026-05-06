【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupの4thシングル「でこぼこライフ」第2弾ティザー映像公開となった。 ■耳に残るキャッチーなメロディと印象的な振り付けの一部が明らかに 本楽曲は、6月12日に公開となるグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。今回のティザーでは、耳に残るキャッチーなメロディと印象的な振り付けの一部が明らかになっている。