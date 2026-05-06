Aぇ! group「でこぼこライフ」第2弾ティザー映像公開！グループ初主演映画の主題歌

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Aぇ! groupの4thシングル「でこぼこライフ」第2弾ティザー映像公開となった。

■耳に残るキャッチーなメロディと印象的な振り付けの一部が明らかに

本楽曲は、6月12日に公開となるグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。今回のティザーでは、耳に残るキャッチーなメロディと印象的な振り付けの一部が明らかになっている。第1弾ティザーから続く世界観をベースに、より華やかで躍動感のある映像へと進化しており、ミュージックビデオ本編への期待が高まる内容だ。

またAぇ! groupは、5月11日に「でこぼこライフ」に加え、これまでリリースした全44曲をサブスク解禁することを発表しており、CDデビュー2周年を迎える5月15日19:30より、YouTubeでの生配信を実施することも決定。さらに同日20:30からは、「でこぼこライフ」のミュージックビデオがプレミア公開される。

■【動画】「でこぼこライフ」第2弾ティザー映像

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「でこぼこライフ」

■関連リンク

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/

■【画像】「でこぼこライフ」ジャケット