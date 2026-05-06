ロッテは楽天にサヨナラ勝利6日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。タマホームスタジアム筑後でのソフトバンクーオリックスは、4-1でオリックスが勝利した。初回に遠藤成内野手、山中稜真捕手、内藤鵬内野手の3連打で2点を先制。5回には窪田洋祐外野手、河野聡太内野手の安打などで好機をつくり、山中、横山聖哉内野手の適時打で2点を追加。先発の山岡泰輔投手は6回1失点（自責点0）で今季初勝利を挙げた。