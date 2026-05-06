６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３１５．１７ポイント（１．２２％）高の２６２１３．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７０．２６ポイント（０．８０％）高の８８００．７５ポイントと反発した。売買代金は３０４７億３７１０万香港ドル（約６兆８５５億円）に拡大している（５日は１２２２億３４７０万香港ドル）。投資家のリスク回避スタンスがや