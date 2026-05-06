宮崎はホームで琉球と対戦テゲバジャーロ宮崎は5月6日、百年構想リーグ第15節でFC琉球と対戦し、1-0で勝利を収めた。この結果により、グループ1位でのプレーオフラウンド進出が決まった。宮崎は昨季、FW橋本啓吾が得点王とMVPを獲得する活躍もありJ3で3位となった。そして昇格プレーオフを制してJ2昇格を決めた。特別リーグではWEST-Bで戦うと、エースの橋本が負傷離脱しているなかでも快進撃を続ける。開幕から7連勝を記録