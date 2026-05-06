5月6日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、祝日のため大竹まことはお休み。読売新聞の「小中学校向けに「答えを出さないＡＩ」、子供たちの思考力育む…コニカミノルタ展開」という記事を取り上げ、いとうあさこや水谷加奈アナウンサーらがコメントした。 コニカミノルタは２０２６年度に、生成ＡＩ（人工知能）を活用した小中学校向けの新たな学習支援サービスを展開する。問題の答えは教え