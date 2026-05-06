5月6日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、祝日のため大竹まことはお休み。読売新聞の「小中学校向けに「答えを出さないＡＩ」、子供たちの思考力育む…コニカミノルタ展開」という記事を取り上げ、いとうあさこや水谷加奈アナウンサーらがコメントした。

コニカミノルタは２０２６年度に、生成ＡＩ（人工知能）を活用した小中学校向けの新たな学習支援サービスを展開する。問題の答えは教えず、解くための考え方を回答して学習の「伴走」に徹するのが特徴で、「答えを出さないＡＩ」で子供たちの思考力を育む。砂山アナ（アシスタント）「僕もしょっちゅう使ってAIがすぐぱっと答えをくれたりしますけど」

このコニカミノルタの自社提供のタブレット端末などを使ったサービスに、ＡＩが対話で学習の理解を促す機能を追加する。

通常の生成ＡＩを使った場合、子供が考える前に答えが分かってしまうため、成長を阻害するとの指摘が多い。コニカミノルタが開発したＡＩは、答えを直接教えず、例えば、分数のかけ算を聞くと、「分母同士と分子同士をかけ算する」などと回答する。

砂山アナ「あ、そういうことかって自分でそこから考えるってことですね」

疑問内容から理解度を推定し、段階的にヒントを与える。学習に関係のない質問の場合は、偽情報などを生成しないように設計されている。学校や家庭での学習を想定し、不登校の子供や学び直しにも活用してもらいたい考えだ。

砂山アナ「これもこれはなんか一歩」

いとうあさこ「すごいね！」

水谷アナ（パートナー）「すごい！私、一昨日知り合いの子供が小学校3年生かな4年生かな。国語の問題宿題やってて。で、ちょっと一緒にいたから教えてとか言われて国語得意だから任せてよ！っつったら、質問の意味がわからないの」

いとう「どういう感じだったか覚えてます？」

水谷アナ「ちょっとした長文があって、最初の十行ぐらいに線が引っ張ってあって、その中の、「このことをというのは一体何を指してるか」という問題なんだけど、全部なんだよね。その十行の。全部のこと指してるから これ全部書くのかな？ でも全文書く行数はない」

砂山アナ「スペースはない」

水谷アナ「もう意味がわかんない。質問の。何を聞かれているのかがわからない。だから、自分で考えなこういうのはって（笑）。AI以下！ これは自分で考えないと今後良くないからまず考えな！ っつって（笑）。」

いとう「本当にわかんなかったらもう1回来て（笑）」

水谷アナ「っていう感じだったけど、AIの方が頼りになるのかな」

いとう「でも、これはすごくいいと思う！ まず段階踏むって」

水谷アナ「でも子供の頃ってドリル渡されて、ドリルの後ろに全部正解が書いてあって。それごと渡されてるから全部写したりしてたじゃん。してなかった？」

いとう「私ドリルは好きだった。でもわかります。なんかそういうのやりました」

水谷アナ「これ答えじゃん！とか思って全部写して。でも、ちゃんと成長するからね」

いとう「そうそうそう」

砂山アナ「成長したのかな？」

水谷アナ「成長してないのかな～。でも、どうとでもなるんだけどね」

いとう「でも、すごいなこれ。だからそれこそ夏休みみたいな先生がいない時とか、より良くない？ 自分で勉強してね」