最大12連休となった今年のゴールデンウイークも最終日。金沢市内の観光地は6日も観光客らでにぎわっています。金沢市の近江町市場は朝から混み合い、金沢ならではの海鮮を楽しむ人やお土産を買い求める観光客が列を作りました。東京からの観光客「のどぐろのお寿司が最高だった。Q:明日から仕事ですけどそれは一回忘れていこうと」岐阜からの観光客「県立図書館がきれいだと聞いたので行ってみようかなと」東京からの観光客「千里