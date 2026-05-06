最大12連休となった今年のゴールデンウイークも最終日。

金沢市内の観光地は6日も観光客らでにぎわっています。

金沢市の近江町市場は朝から混み合い、金沢ならではの海鮮を楽しむ人やお土産を買い求める観光客が列を作りました。

東京からの観光客「のどぐろのお寿司が最高だった。Q:明日から仕事ですけどそれは一回忘れていこうと」

岐阜からの観光客「県立図書館がきれいだと聞いたので行ってみようかなと」

東京からの観光客「千里浜までドライブした。あと二日で土日戻ってくるしいっぱい食べたお魚パワーで頑張る」

近江町市場の大口水産にはゴールデンウイーク期間中、例年の2倍ほどの観光客が訪れ、急遽、飲食スペースを増設したということです。

大口水産 荒木優専務「想定していた以上にお客さんが来ていた。食べるものを求めてきている人が多かった。机を増設しても足りない。テーブル難民がすごくいた」

JR西日本金沢支社によりますと、東京方面に向かう北陸新幹線の指定席の予約状況は午前10時時点ではくたかがすべての便で満席、かがやきも始発と最終便をのぞきすべて満席となっています。