カッパ・クリエイト（横浜市西区）の回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、「大切り＆お値段そのまま50％増量祭り」を5月7日から期間限定で行います。【えっ？】ヤバくない？50％増量で110円のメニューも！大きさが“バグってる”！対象メニューを一挙にチェック！同企画では、「大切りサーモン」（80円、以下、税込み）、「大切り中とろ」（260円）のほか、ハンバーグを贅沢（ぜいたく）に3枚重ねた「50％増量て