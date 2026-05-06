カッパ・クリエイト（横浜市西区）の回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、「大切り＆お値段そのまま50％増量祭り」を5月7日から期間限定で行います。

【えっ？】ヤバくない？ 50％増量で110円のメニューも！ 大きさが“バグってる”！ 対象メニューを一挙にチェック！

同企画では、「大切りサーモン」（80円、以下、税込み）、「大切り中とろ」（260円）のほか、ハンバーグを贅沢（ぜいたく）に3枚重ねた「50％増量てりやきハンバーグ」（110円）、50％増量となった「甘海老にぎり（二貫）」（190円）、「贅沢大えび天入りうどん〜大えび天50％増量〜」（510円）、「甘ガリ天盛り」（110円）、「かっぱのシャリドーナツメロンパン味（3個）」（110円）、「フライドポテト〜ケチャップ添え〜」（330円）、ホイップとカラメルを増量した「プレミアムホイッププリン」（360円）が登場。

「大切り＆お値段そのまま50％増量祭り」は、同月27日までの予定。期間中、アプリ会員限定で、人気メニュー「大切り中とろ」が、平日限定で「39（サンキュー）％オフ」になるクーポンも配信します。

※価格は店舗によって異なります。