大型連休をふるさと富山で過ごした人のUターンラッシュがきょうも続いています。けさの富山駅は、スーツケースや大きな荷物を手にした人で混雑し、新幹線の改札口近くでは見送りに来た人との別れを惜しむ人たちの姿が見られました。「友達と遊びに行ったり買い物に行ったり（しました）」「大学一年生なので初めての帰省で」JR西日本金沢支社によりますと、きょう午前10時の時点で、北陸新幹線東京行きの指定席