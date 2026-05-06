大型連休を秋田で過ごした人のUターンラッシュが6日も続いています。秋田空港を出発する空の便は一部を除いて終日、ほぼ満席となっていて、家族や友人との別れを惜しむ人の姿が見られました。最大12連休の大型連休も終盤に入り、各交通機関ではUターンラッシュが続いています。秋田空港を出発する空の便は6日、一部を除いて終日、ほぼ満席となっています。記者「何が楽しかった？」女の子「ホテルに泊まったの。ごはん