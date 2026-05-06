取材や配送などで使うスクーター上で「えがお」の１００号を手にする本間さん＝横浜市港北区内横浜市港北区在住の介護福祉士・本間克之さん（６２）が編集する区内シニア向けの情報満載の月刊フリーペーパー「えがお」が５月号（４月１５日発行）で１００号を迎えた。２０１７年１２月に準備号、１８年１月に初号を発行。白いスクーターで区内を駆け巡り取材から執筆、レイアウト、印刷、広告営業、配送までを１人でこなす。毎月