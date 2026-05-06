取材や配送などで使うスクーター上で「えがお」の１００号を手にする本間さん＝横浜市港北区内

横浜市港北区在住の介護福祉士・本間克之さん（６２）が編集する区内シニア向けの情報満載の月刊フリーペーパー「えがお」が５月号（４月１５日発行）で１００号を迎えた。２０１７年１２月に準備号、１８年１月に初号を発行。白いスクーターで区内を駆け巡り取材から執筆、レイアウト、印刷、広告営業、配送までを１人でこなす。毎月の紙面は５万６千人（２５年ベース）を超す区内７０歳以上のお年寄りにとって地域との架け橋となっている。

４千から始まった発行部数は２万にまで伸びたという。区役所など区内約２７０カ所で入手可能だ。タブロイド判４ページでフルカラー。１面には区内お年寄りの人物紹介、２面には高齢者サークルなどの活動紹介を展開している。３面には川柳や俳句と短歌の投稿コーナーがあり、最終面では催し告知を交え「街の先生」も紹介する。

東京都出身の本間さんは出版社に勤務後、介護福祉士となってグループホームで１０年近く働いたという。仕事を通して「もっと十分な介護がしたい」と保険外の介護事業も模索したが「それでは手助けできる人の数が限られる」と判断。「家にこもりがちな高齢者に対し、出かけるための小さな支えや交流の機会を紹介する媒体なら多くの人の助けができる」と「えがお」の創刊に踏み切った。