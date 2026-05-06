【C.C.【再販26】】 予約期間：5月22日23時59分 9月 再販予定 価格：19,800円 【C.C.水着ver.【再販26】】 予約期間：5月29日23時59分 10月 再販予定 価格：20,900円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「C.C.【再販26】」と「C.C.水着ver.【再販26】」を、それぞれ9月や10月に再販する。価格は「C.C.【再