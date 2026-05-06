お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が代表取締役を務める「CHIMNEY TOWN」が共同プロデューサーとして参画する舞台「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」が第79回トニー賞でミュージカル・リバイバル作品賞を含む計9部門にノミネートされた。本作は、アンドリュー・ロイド＝ウェバーの不朽の名作「キャッツ」を、現代のニューヨークを象徴する「クィア・ボールルーム・カルチャー」の視点から大胆に再解釈した意欲作。