インフルエンサーのこーくんが5日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能で同じくインフルエンサーのなごみと離婚したことを報告した。 【当時の写真】大舞台で公開プロポーズを成功させたときの「なこなこカップル」 カップルYouTuber「なこなこチャンネル」として活動していた2人。2024年3月には「東京ガールズコレクション」で公開プロポーズし、同年11月に結婚を発