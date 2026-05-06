インフルエンサーのこーくんが5日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能で同じくインフルエンサーのなごみと離婚したことを報告した。



【当時の写真】大舞台で公開プロポーズを成功させたときの「なこなこカップル」

カップルYouTuber「なこなこチャンネル」として活動していた2人。2024年3月には「東京ガールズコレクション」で公開プロポーズし、同年11月に結婚を発表。25年2月からは、「個人での活動に専念するため」として、2人でのYouTube活動を終了していた。その後は、なごみはモデル活動や自身のプライベートブランドの運営、こーくんはインフルエンサーとして活動していた。



5日にこーくんはストーリーズ機能を使って、「僕たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの未来のために別々の道を歩むことに決めました」と発表した。「9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です」と振り返った。



なごみに対しては「なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません」と感謝。今後については「これからはそれぞれの場所で、新しい挑戦を続けていきます」と記し、「今後ともなごみ、そして僕をどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。



なごみも同日にインスタグラムを更新。「それぞれ成長と新しい挑戦のために、別々の道を歩むことに決めました」と離婚を伝え、「これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、心から感謝しています」と記している。



（よろず～ニュース編集部）