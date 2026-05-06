「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）府中のマイルで良血が花開く。チャーチルダウンズＣ３着のバルセシートは、１９年阪神ＪＦ覇者レシステンシアの半弟。過去マイルでは４戦全てで上がり最速をマークするなど、爆発的な末脚が武器だ。早くから完成度が高かった姉とは対照的に、ゆっくりと成長曲線を描いてきたが、初のＧ１の舞台で、その秘めた能力を思う存分発揮する。良血馬が大舞台で本領発揮だ。チャーチルダウン