◇セ・リーグ中日7―3阪神（2026年5月5日バンテリンD）「こどもの日」に大人の投球を披露した。中日・金丸が7回2失点で自己最多3勝目を挙げ、今季2度目の3連勝へ導いた。「投げる前に、1年前を思い出しました。この1年で積み上げたものをマウンドで出そうと思っていたので、勝てて良かったです」新人だった昨年5月5日のDeNA戦でプロ初登板初先発し6回2失点ながらプロ初黒星を喫した。今年は違う。「失点してからの切り