NY株式5日（NY時間14:13）（日本時間03:13） ダウ平均49294.31（+352.41+0.72%） ナスダック25349.90（+282.10+1.13%） CME日経平均先物60680（大証終比：+1260+2.08%） 欧州株式5日終値 英FT100 10219.11（-144.82-1.40%） 独DAX 24401.70（+410.43+1.71%） 仏CAC40 8062.31（+86.19+1.08%） 米国債利回り 2年債 3.934（-0.018） 10年債 4.415（-0.023） 30年債 4.98