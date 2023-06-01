◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）阪神・前川がまたバンテリンドームで打った。高々と舞い上がった打球は右中間ホームランウイング席に着弾。劣勢にあって若虎が放った希望の一発に、左翼席の虎党から歓声が上がった。「昨年は（1本目の本塁打が）最終戦だったので。早い段階で出たことは良かった」そう振り返った今季1号は、5点劣勢の7回2死から飛び出した。カウント1―1から金丸が投じた3球目の