フジテレビドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」に出演している女優の早瀬憩(18)が、撮影合間のオフショットを公開した。 【写真】カメラを見つめてニコッ制服ショットがまぶしすぎる 早瀬は「第3話」から若狭水産高校2期生、宮井恵役で出演している。4日に更新したインスタグラムで「『サバ缶、宇宙へ行く』第4話 ご視聴ありがとうございました。1期生からのバトンを引き継ぎました！地域の人達にも協力してもらって、宇宙に近づ