【浜焼きの人気2店】浜焼き屋／4種の貝を豪快にBBQ！オリジナル海鮮丼も食べ放題「浜焼き食べ放題」大人3980円、子ども2280円（入荷状況によりに内容が異なる場合あり）活サザエや活ホンビノス貝をはじめ、エビやイカなどの魚介類をその場で焼いて食べられる、90分間食べ放題のBBQ。4種類の貝や海鮮ネタ、野菜などのほか、スイーツやソフトドリンクもラインナップ。ネタのせ放題の海鮮丼コーナーもあり、酢飯の上に好きな具をのせ