村上は再びジャッジと並ぶ14号を放ち、ホームランキング争いでトップに立った(C)Getty Images現地5月4日に行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場したホワイトソックス・村上宗隆は3試合ぶりとなる14号2ランを放ち、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）と並び、再びメジャーリーグ全体の本塁打トップに立った。【動画】勢いは止まらない！村上がジャッジと並ぶ14号を放ったシーン4回の第3打席、相手先発、ホセ・ソリアー