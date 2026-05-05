幅広い世代から愛されている、老舗レース専門店の「近沢レース店」。繊細で美しいレースをあしらったアイテムが豊富にそろっています。中でも、上質なレースに遊び心のあるデザインを合わせたタオルハンカチが大人気ですが、実はポケットミラーもとっても素敵♡自分で使うのはもちろん、ギフトにもピッタリなんですよ！【ハンカチだけじゃないんです】神奈川県の横浜元町にある本店のほか、全国各地にも店舗を展開している