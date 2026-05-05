近沢レース店はハンカチだけじゃない！遊び心のあるデザインがセンス良すぎなポケットミラーも可愛いんです♡

幅広い世代から愛されている、老舗レース専門店の「近沢レース店」。繊細で美しいレースをあしらったアイテムが豊富にそろっています。

中でも、上質なレースに遊び心のあるデザインを合わせたタオルハンカチが大人気ですが、実はポケットミラーもとっても素敵♡ 自分で使うのはもちろん、ギフトにもピッタリなんですよ！

【ハンカチだけじゃないんです】

神奈川県の横浜元町にある本店のほか、全国各地にも店舗を展開している近沢レース店。また、ユナイテッドアローズなどで別注のハンカチを見かけることも多いですよね。

季節やイベントをモチーフにしたレースがかわいいハンカチですが、それに負けず劣らず魅力的なのが「カード型ステンレスミラー」。なんと、ミラーのケースに愛らしいレースがほどこされているんですよ〜！

ハンカチと同じく定期的に異なるデザインを見かけるので、そのたびに手に取りたくなってしまう “沼” のようなアイテムなんです。

【かわいい＋使いやすい＝最高！】

今回、私がゲットしたのは飲茶バージョン。近沢レースの本店がある元町の近くには横浜中華街があるし、ご当地感のあるデザインが最高じゃないですか〜！ 優美かつユニークなレースに、思わず「ふふっ」と笑顔がこぼれます。

せいろの中身は、小籠包かな。その下には、点心を意味する “Dim sum” という文字も！ 裏面には、中国茶や “好！” の文字、さらに小籠包からは湯気が立っています。くぅぅ〜、なんて芸が細かいんでしょうっ。

もはやこのアイテムはケースが主役といえますが、もちろんミラーも使いやすいですよ。こういうカード型って薄いから持ち運びやすいし、身だしなみをチェックするのにも便利ですよね〜。

ためしに、我が家にいるちいかわたちを鏡面の前に連れてきてみましたが、歪みなくハッキリきれいに映っています。なんだか、3人の楽しげな声まで聞こえてきそうなほど（笑）。

ちなみに「カード型ステンレスミラー」の名前どおり、ミラーはステンレス製。丈夫で割れる心配が少ないのが、うれしいポイントです。

また、ケースはポリウレタン、レースはポリエステル100％で作られています。普通に使用する分には汚れもつきにくいので、気兼ねなく持ち歩けますよ。

【気に入ったら迷わずゲットして】

私が購入した飲茶の「カード型ステンレスミラー」は、お値段1980円。こちらは、近沢レース店の「お揃いシリーズ」というラインの商品で、同じく飲茶デザインのポーチも販売されていました。

ただし残念ながら、公式オンラインショップでは、飲茶のミラーやポーチはすでに完売しているよう。気に入ったモチーフのアイテムに出会えたら、迷わずゲットしておくのが正解かもしれません。

※本文中の価格は税込みです。

参考リンク：近沢レース店

執筆・撮影：つぼみまい

Photo：(c)Pouch

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