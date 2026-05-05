【今から始めて“ちょうどいい”DIY】前回は、“木材を切る・組み立てる”といったDIYの基本のキだけで完成する“ちょうどいい”DIYアイデアを紹介したが、「それでも面倒。もっと手軽に部屋の印象を変えたい！」というアナタのために、難易度を下げて“切る・塗る・貼る・敷く”といった簡単アクションのみで仕上がるプチ改装のアイデアをピックアップ。使用する工具も少ないし、同じく原状回復可能なので賃貸物件でもOK。ぜひ気