最大12連休となった今年のゴールデンウイークも、いよいよ終盤です。ふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが５日、ピークを迎えています。金沢駅は、大きな荷物や土産物を手にした人たちで午前中から混み合い、帰省先の家族との別れを惜しむ人たちの姿が見られました。横浜から祖母の家を訪れた親子「穴水にカキを食べに行った。楽しかった」東京から祖母をたずねた女の子「（おばあちゃんと）麻雀とかした。勝った