最大12連休となった今年のゴールデンウイークも、いよいよ終盤です。ふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが５日、ピークを迎えています。

金沢駅は、大きな荷物や土産物を手にした人たちで午前中から混み合い、帰省先の家族との別れを惜しむ人たちの姿が見られました。

横浜から祖母の家を訪れた親子

「穴水にカキを食べに行った。楽しかった」

東京から祖母をたずねた女の子

「（おばあちゃんと）麻雀とかした。勝ったところが気持ちいい」

娘が埼玉から帰省

「孫とは久しぶりに会ったが見ない間に大きくなった。次はお盆まで帰って来ないので寂しい」

JR西日本金沢支社によりますと、東京方面に向かう北陸新幹線の指定席は、午前10時の時点で「かがやき」と「はくたか」がいずれもほぼ満席となっています。一方、敦賀駅で乗り継ぐ特急列車は、関西方面へ向かうサンダーバードで30本のうち満席が1本、名古屋方面へ向かうしらさぎは15本中1本が満席となっています。

６日も東京方面に向かう北陸新幹線の指定席予約は、始発と最終を除きすでに満席となっていて、混雑はゴールデンウィーク最終日まで続きそうです。