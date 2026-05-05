林譲治が得意とするファースト・コンタクトＳＦの新作長篇。作品ごとに独創的な異星人の生態・文化をハードＳＦ（自然科学のみならず人文科学的にも）の強度で創造し、有機的にプロットへ絡めてきた作者だが、この作品ではいかなる趣向を見せてくれるだろうか。物語が開幕するのは2034年。日本の無人木星探査衛星「さいせい」は、直径100メートル、長さ500メートルの葉巻型の物体と遭遇する。地球外文明に由来すると思われるそ