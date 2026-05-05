林譲治が得意とするファースト・コンタクトＳＦの新作長篇。作品ごとに独創的な異星人の生態・文化をハードＳＦ（自然科学のみならず人文科学的にも）の強度で創造し、有機的にプロットへ絡めてきた作者だが、この作品ではいかなる趣向を見せてくれるだろうか。

物語が開幕するのは2034年。日本の無人木星探査衛星「さいせい」は、直径100メートル、長さ500メートルの葉巻型の物体と遭遇する。地球外文明に由来すると思われるその物体は電波を出しており、信号を解読したところ、なんとホモ・サピエンスのゲノムパターンそのものだった。これにちなんで、異星人はゲノムトーカー、巨大物体はＧＴＢ（Genome Talker Body）と呼ばれることになる。ちなみに作品名は『ゲノム・トーカー』でナカグロが入るが、種族名はゲノムトーカーだ。

ＧＴＢからはその後、大量の画像データが送られ、それを解析した結果、ゲノムトーカーは１万6000年前に放たれた人類の全遺伝情報を受信し、発信源をたどって太陽系までやってきたことが判明する。しかし、１万6000年前といえば旧石器時代末期、人類の主流は狩猟採集生活だった。もちろん、宇宙への送信技術を持っているはずはない。この謎が物語前半を牽引していく。

人類がＧＴＢにどのようなメッセージを送るべきか逡巡しているあいだに、宇宙では「さいせい」搭載のＡＩとＧＴＢとのあいだで、物理法則を基盤とした共通言語づくりが進んでいた。これがのちの意思疎通において、大きな足がかりとなる。

いっぽう地上では、１万6000年前の謎をめぐり、無責任な古代文明ブームが発生していた。とくに高度文明がかつて存在し、それが水没されたとの説が喧しい、インドネシアの海域での探査がおこなわれる。調査する側は、古代文明などいかにも根拠が薄弱で、痕跡など見つからないだろうと考えていたのだが、あに図らんや、海底で全長100メートル、幅70メートルほどの金属製物体が発見されてしまう。あきらかに人工物だ。ＮＵＭＡ（ナトゥーナの未確認金属遺物）と名づけられたこの物体は、調べれば調べるほど、驚異的な物性を有していることがわかる。古代文明というよりも、地球外の超科学技術ではないか。

ＮＵＭＡとゲノムトーカーとのあいだに、どのようなつながりがあるか？ ゲノムトーカーは驚異的な通信傍受技術によって、事前に地球文明についてかなりの調査をしていたが、ＮＵＭＡの存在は感知の外だった。しかし、ＮＵＭＡに似た構造体はゲノムトーカーの惑星にもある。それは現在のゲノムトーカー文明がつくったものではなく、由来が不明だという。

さて、ゲノムトーカーと人類とのコンタクト----通信を介してではなく物理的な接触という意味で----のために、月周回軌道に多国籍宇宙ステーション（ＭＳＳ）が建造される。ゲノムトーカーは、いよいよ人類との対面というときに、次のようなことを言いだす。「我々が貴殿らがＭＳＳと呼ぶ施設を月周回軌道に置くように提案したのは、この場所に送られる人員であるならば、我々の姿を見たとしても、理性的な対処が期待できるためである」。

彼らはそれほどショッキングな姿をしているということか？ この言葉を聞いて、コアなＳＦ読者がまっさきに想起するのはアーサー・Ｃ・クラークの名作『幼年期の終り』だろう。その予感は裏切られない。

このほかにも、クラーク作品を彷彿とさせる要素がある。たとえば、海底で発見された謎の金属物体ＮＵＭＡは『２００１年宇宙の旅』のモノリスと似たイメージで、物語内の役割も共通するところがある。それ以上の詳細は作品の核心にかかわるため、ここでは伏せておこう。

そして、ゲノムトーカーと人類とのコンタクトの行く先だが、これが凄まじい。『幼年期の終り』のような神秘主義的なニュアンスこそないものの、汎銀河的次元における知性・文明についての驚愕の真相が、クライマックスで明かされる。パースペクティヴのオーダーが飛躍的に繰りあがっていく急展開は、林譲治作品のなかでも屈指だ。

（牧眞司）