徳島労働局のまとめによりますと、2025年1年間に県内で労働災害により亡くなった人は10人で、2年続けて増加しました。徳島労働局のまとめによりますと、2025年1年間に、県内で労働災害により亡くなった人は10人で、前の年より1人増えました。2年連続の増加です。また、4日以上の休業を必要とする死傷者の数は860人と、こちらも前の年より37人増え、2年連続の増加となりました。事故の原因で最も多かったのは「転倒」で221人、次い