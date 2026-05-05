「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第３打席で併殺崩れ間に５試合ぶりの打点をマーク。ドジャースは一挙４点のビッグイニングとなった。タッカーのソロで１点を加え、なおも１死満塁での打席。初球をきっちりと見極め、２球目の外角球にバットを合わせ、三遊間へはじき返した。打球はシフトを敷いていた三塁手が捕球して二塁へ。その後、一塁へ送られたが全力疾走でセーフと