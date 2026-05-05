五臓と表裏関係。漢方における六腑の働きとは 六腑とは 六腑は、五臓と表裏関係にあって、対をなす「胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦」の6つの腑です。それぞれ、中が空となっている「管」や「袋」と考えられ、口から入った飲食物を受け入れて消化吸収する、必要なものと不要なものとを分別する、かすを体外に排出するといった働きをし、臓の機能を補助しています。 胆 表裏関係にある臓は肝です。「肝の余気」と呼ばれる