400以上！ 「富士見」と名のつく場所からは富士山が見えていた？ 多くの地名は富士山に由来する 全国各地に「富士見」という地名があります。名前の通り富士山が見えていた場所が多いと考えられています。 「富士見」とつく地名は日本国内で400を超えるといわれています。地名のみならず駅の名前、公共施設、また富士見山や富士見坂など自然物につけられているケースも数多くあります。ほとんどが富士山の見える場