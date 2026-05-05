サンパウロでプレーする元ブラジル代表FWルーカス・モウラが、右アキレス腱断裂の重傷を負った。現在33歳のルーカス・モウラはパリ・サンジェルマン、トッテナム・ホットスパーとヨーロッパで長年活躍したのち、2023年8月に古巣であるサンパウロへ復帰。復帰後はコパ・ド・ブラジルやスーペルコパ・ド・ブラジル優勝などにも貢献してきた。今シーズンはここまで公式戦17試合3ゴール1アシストの数字を残していた中、3月中旬に