チームが醸し出す一体感も、オシムが指揮を執った時代に近い印象を受ける日本代表が世界の強豪国との対戦で、好勝負を演じられるまでに力をつけてきた現在の姿となる出発点は、やはり1998年フランスワールドカップ（W杯）の出場だろう。W杯に連続出場することによって、日本サッカー発展への歯車は大きく動き出し、歓喜の勝利と敗北の教訓を経てレベルアップを遂げてきた。そうして紡がれてきた代表の近代史において、個人的に