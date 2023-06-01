プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サラダ巻き寿司イクラのせ」 「ホウレン草とカニカマの塩バター炒め」 「タケノコとシイタケのお吸い物」 の全3品。 今日は子供の日！子供に人気の巻き寿司にイクラをのせてちょっと贅沢に！【主食】サラダ巻き寿司イクラのせ 巻き寿司の具はお好みのものでお楽しみ下さい！ ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：767Kcal レシピ制作：管理