俳優の高畑充希が3日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）にリモート登場。12年来の親友とのエピソードを披露した。【写真】高畑充希の出産翌日に会いに来てくれた大親友俳優林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストに、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純を迎えた。2014年の共演以来、親友だという高畑がリモートで