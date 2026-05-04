韓国の人気ブランド「XTONZ（エクストンズ）」のキャップが、BTSのV（ブイ／テテ）の着用によって話題を集めています。仁川国際空港でキャッチされたこの日のスタイルは、ラフでありながらも“主役級”の存在感を放つアイテム使いに注目が集まりました。 注目は“パパヴィンテージ”キャップ Vが着用していたのは、「パパヴィンテージウォッシュボールキャップ（ブルー）」。ヴィンテージ加工