BRITA Japan（ブリタ、東京都中央区）が、47都道府県の「水道水」に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。【ランキング】水道水が「おいしい県」＆「おいしくない県」TOP3！（結果を見る）水道水が「おいしい県」＆「おいしくない県」1位は？調査は3月30日〜4月17日、全国の20〜60代の男女4700人（各都道府県100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。「居住している地域の水道水はおいしいと感じますか？