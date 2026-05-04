ワールドグループのアルカスインターナショナルが展開するファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」は5月14日、サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを、一部対象店舗およびオンラインストアにて発売します。■モノトーンが基調のシックなデザイン同コラボでは、レイングッズを中心に、モノトーンを基調とした甘すぎないシックなデザインにこだわったアイテムを展開。リボンをあしらっ