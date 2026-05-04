ハローキティデザインの甘すぎないシックなレイングッズがそろう。OPAQUE.CLIPからサンリオコラボデザインが登場

ワールドグループのアルカスインターナショナルが展開するファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」は5月14日、サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを、一部対象店舗およびオンラインストアにて発売します。

■モノトーンが基調のシックなデザイン



同コラボでは、レイングッズを中心に、モノトーンを基調とした甘すぎないシックなデザインにこだわったアイテムを展開。

リボンをあしらったバレエシューズやサイドにリボンパッチを配したブーツ、フードに「ハローキティ」をデザインしたポンチョなどが登場します。

撥水加工やポケッタブルなどの機能も搭載しており、アウトドアシーンにも活用しやすい仕様となっています。

そのほかには、「ハローキティ」のフェイスが立体的にプリントされたスリムケースや舟形ポーチ、トートバッグも展開しています。

■商品概要

商品名：【ハローキティ】レインバレエシューズ

価格：5,480円

商品名：【ハローキティ】ポケッタブルロング丈レインブーツ

価格：6,600円

商品名：【ハローキティ】ショート丈レインブーツ

価格：5,980円

商品名：【ハローキティ】ポケッタブルアドベンチャーハット

価格：4,479円

商品名：【ハローキティ】ポケッタブルポンチョ

価格：6,600円

商品名：【ハローキティ】保冷機能付き立体フェイスプリントスリムケース

価格：3,300円

商品名：【ハローキティ】立体フェイスプリントマチ付き舟型ポーチ

価格：2,990円

商品名：【ハローキティ】立体フェイスプリントセパレート保冷トート

価格：5,980円

（C）2026 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L665047

（フォルサ）