自民党の野田聖子衆議院議員（65）が3日、ブログを更新。「野田家限りの奇跡」と題し、高校生になった息子との親子ショットを披露した。【映像】制服姿＆真っ赤なスーツの息子・真輝さん2011年1月、50歳の時に長男・真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。これまでにもブログで、真輝さんとの日常について発信。2026年1月には15歳を迎えたことを報告し