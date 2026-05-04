自民党の野田聖子衆議院議員（65）が3日、ブログを更新。「野田家限りの奇跡」と題し、高校生になった息子との親子ショットを披露した。

【映像】制服姿＆真っ赤なスーツの息子・真輝さん

2011年1月、50歳の時に長男・真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。

これまでにもブログで、真輝さんとの日常について発信。2026年1月には15歳を迎えたことを報告し、誕生日ケーキを前にした2ショットや、4月には入学式での制服姿を公開していた。

野田聖子議員、15歳の息子とデュエット

5月3日の更新では、高校生になった息子の変化や、カラオケでデュエットする様子を見せている。

「高校生になって学校給食、『ペースト食だ！ぜったいムリ〜』とボヤいていたが『食べたら魚眼レンズ買ったる』とパパに言われ…。人生初の二口嚥下！さらに二口！さらに小鉢を完食！ヒトの欲、恐るべし！なんかすごいな、子どもって。もうひとつの奇跡〜。卒入学祝いのカラオケデュエット〜。彼の持ち歌は 玉置浩二さんのファンファーレ。ここぞのスーツはもちろん真っ赤」と綴っている。（『ABEMA NEWS』より）