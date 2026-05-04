「学生の頃から1位になったことが一度もなかったのに、今の年齢にして、しかも自分の夢だった仕事で、そんな風に書かれるのはとてもうれしく思いました」。恐縮しながらも、率直な喜びを口にするのは、野呂佳代（42）だ。昨年12月に発表されたオリコンニュースによる『2025年 ブレイク俳優（女性編）ランキング』では1位に輝き、近年では多くのドラマで名バイプレーヤーとしての顔を遺憾なく発揮している。決して順風満帆ではな