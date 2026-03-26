[5.3 プレミアリーグ第35節 ボーンマス 3-0 クリスタル・パレス]プレミアリーグは3日に第35節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でボーンマスと対戦し、0-3で敗れた。鎌田は先発出場で2ボランチの一人としてプレーしたが、ハーフタイムで途中交代した。パレスは4月30日のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)準決勝第1戦(○3-1)から中2日。一方、ボーンマスは中10日とコンディション面で大きな差があるなかでの